محافظ القاهرة يقرر مد العمل بنفق الأزهر أمام السيارات خلال رمضان

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل في نفق الأزهر بالاتجاهين، خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفق يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتباراً من الساعة الثانية حتى السادسة صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة، عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

العمل على مدار 24 ساعة في نهاية الأسبوع

ومن المقرر استمرارالعمل بالنفقين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، خلال شهر رمضان، دون توقف على مدار 24 ساعة، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

مواعيد أتوبيسات النقل العام في القاهرة

وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بدأت اعتباراً من اليوم السبت، تزامناً مع بداية شهر رمضان 2022، مد مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام إلى الساعة الواحدة صباحاً، لخدمة المواطنين خلال الشهر الكريم، ومراعاة ترددهم على المزارات الدينية والمواقع السياحية والثقافية على مدار الشهر.

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بدأت اعتباراً من اليوم السبت، تزامناً مع بداية شهر رمضان 2022، مد مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام إلى الساعة الواحدة صباحاً، لخدمة المواطنين خلال الشهر الكريم، ومراعاة ترددهم على المزارات الدينية والمواقع السياحية والثقافية على مدار الشهر.

خدمة الأتوبيسات تبدأ 5:30 صباحاً

وأكد رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات لـ«الوطن»، في وقت سابق اليوم، أن خدمة الأتوبيسات تبدأ من الساعة 5:30 صباحاً، وتزيد الخدمة تدريجياً في السابعة صباحاً، وفق مواعيد عمل أغلب العاملين والموظفين فى القطاعات المختلفة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على المزارات الدينية التي يتردد عليها قطاع كبير من المواطنين والأسر، وبالتالي سيتم متابعة عمل الأتوبيسات وانتظامها وتقليل زمن التقاطر، من أجل خدمة أفضل للمواطن.