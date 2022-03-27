نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير شارعين في حي البساتين والمعادي

تتابع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي يشهدها شارعي النادي الجديد وشارع اللاسلكي بالتنسيق بين حي البساتين والمعادي من خلال معاينة الأعمال التي تتم حاليًا على الطبيعة ووضع تصور لرفع الكفاءة وأعمال التجميل ومتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وذلك بحضور منال محمود سكرتير حي المعادي والقائم بأعمال رئيس الحي ومجموعة من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية، والأحياء المعنية، وذلك في إطار رفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية الداعمة للمحاور المرورية الجديدة، والتي تتم بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والاستغلال الأمثل لكل بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في تطوير الطرق مع التأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال الجارية للوقوف على كافة المستجدات أولا بأول.

رفع كفاءة الجزيرة الوسطى

وتابعت نائب محافظ القاهرة، أعمال توسيع الأرصفة باستخدام المعدات المخصصة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، ومراجعة ما تم من أعمال لجميع مراحل التطوير، مع إضافة بعض الملاحظات الخاصة التي يجب مراعاتها أثناء استكمال الأعمال التي تضفي طابع مميز، وكفاءة عالية لما يتم إنجازه تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية.

ووجهت باستكمال الأرصفة و البلدوزرات، وتوحيد مناسيبها ورفع كفاءتها بوجع عام، مع التأكيد على القيام بأعمال التجميل والتشجير من خلال العناية بالمسطحات الخضراء.

كما وجهت نائب المحافظ بالعمل على تركيب وحدات الإنارة والأعمدة و صيانتها من خلال وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية ومن خلال التنسيق بين حي المعادي والبساتين لتطوير شارع النادي الجديد كل في نطاقه .

نهضة في البنية الأساسية

وأكدت أن ما يتم حاليًا من تطوير لشبكة الطرق والنقل تعتبر نهضة كبيرة في البنية الأساسية نظرًا لدورها الفعال في تسهيل الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلات كما تبعد مستخدميها عن الزحام المروري واستيعابها لحركة المرور الضخمة من خلال زيادة سعة الطرق مؤكدة حرص المنطقة الجنوبية على رفع كفاءة الطرق الداعمة الداخلية والرئيسية تماشيًا مع سياسة التطوير بالمحاور المرورية الجديدة، والتي تعد من المشروعات الهامة بهدف تحسين كفاءة الطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تذليل المعوقات لرفع كفاءة الأرصفة

وشددت على تذليل كل المعوقات والتحديات التي قد تواجه اعمال التطوير، وبما يتماشى مع مستوى ما يتم حاليًا من طفرة حضارية وخطة تطوير شاملة من خلال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم لتقديم حلول ومعالجات مرورية بما يحقق احترام حركة المشاة وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميادين المحيطة بنطاق التطوير.

الخطة الزمنية

وشددت على رؤساء الأحياء ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال وفقًا لقياسات جودة عالية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة مع الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق، ووضعها ضمن خطة التطوير مع مراعاة تكثيف حملات النظافة ورفع كافة الإشغالات والمخالفات بالموقع أولا بأول لاستكمال الشكل الحضاري.