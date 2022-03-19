محافظ القاهرة يقرر صرف 500 ألف جنيه مكافأة لعمال الورش الإنتاجية

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اصطفاف 85 من معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة التى تم إصلاحها، ورفع كفاءتها داخل ورش الهيئة بأيدى العمال والمهندسين العاملين بها وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها محافظة القاهرة في استغلال كل الموارد والإمكانيات البشرية المتواجدة بها لترشيد الاستهلاك والاعتماد على الموارد الذاتية.

رفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة وتحسين جودة الخدمات

وأوضح، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لمساعدتها على القيام بواجباتها فى تحسين جودة الخدمات المواطنين، مضيفًا أن التطوير الجاري حاليًا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة.

صرف 500 جنيه مكافأة لعمال الورش

وثمن محافظ القاهرة جهود العاملين بالورش المتوسطة والورش الإنتاجية، ووجه بأن يتولوا جميع أعمال إصلاح السيارات على مستوى الديوان العام، وقرر المحافظ صرف 500 ألف جنيه مكافأة للعمال على ما حققوه من عمل متميز أدى لتوفير مبالغ كبيرة، كان يتم دفعها عند الإصلاح خارج الهيئة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه في إطار الأعمال التي تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تمكنت الورش المتوسطة والورش الإنتاجية من إصلاح 19 سيارة 2 طن، و49 سيارة 4 أطنان، وتحسين المظهر الخارجي للسيارات، بأيدي مهندسي وفنيي الورش بالهيئة دون اللجوء الى الإصلاح الخارجي، حيث شملت الإصلاحات عمل عمرة للموتور، وأعمال اللحام والسمكرة، والدوكو.

إصلاح معدات الهيئة

وأوضح «الشرشابي» أن الهيئة أصبحت قادرة على إصلاح جميع أعطال المعدات داخلها، مما يحقق مبالغ مالية كبيرة.