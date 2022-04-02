«كلم ربنا» يوميا على راديو 9090 في رمضان.. «الخطيب» يحاور 30 شخصية عن أصعب لحظات الحياة

للموسم الثالث، يقدم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، اليوم، أولي حلقات برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن حقق نجاحًا لافتًا في المواسم السابقة.

يستضيف البرنامج الذي يذاع يوميًا خلال شهر رمضان؛ 30 شخصية سياسية ودينية وفنية واجتماعية ورياضية يتحدث فيها كل ضيف عن لحظه صعبة تساقطت فيها دموعه وتحدث خلالها مع الله راجيًا ومكسورًا.

لحظات صعبة في حياة البابا تواضروس

يشهد البرنامج، الظهور الإذاعي الأول لعدد من المشاهير خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي تحدث لأول مرة عن لحظات صعبة عاشها في حياته وهي وفاة والدته وشقيقته التي تركت وفاتهما أثرًا عميقًا بداخله، كما يستضيف البرنامج، الكابتن أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي حكى عن أزمة معاناته الأخيرة من إصابته بمرض نادر جعله قعيدًا في منزله منذ عدة شهور.

البرنامج الإذاعي «كلم ربنا» يذاع يوميًا قبل مدفع الإفطار مباشرة، الساعة 6:10 علي راديو 9090 لمدة عشر دقائق، ويُعاد في الثامنة مساء بعد صلاة العشاء من اليوم نفسه.

أبرز ضيوف البرنامج الإذاعي «كلم ربنا»

واستضاف البرنامج عددا من الشخصيات الفنية والإعلامية، الذين مروا بعدد من الأزمات مؤخرًا أبرزهم الإعلامية القديرة إيمان الحصري والإعلامي جابر القرموطي والفنانة عفاف راضي والكابتن الشحات مبروك بالإضافة إلى الدكتور حسام موافي والفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة ميمي جمال، كما استضاف البرنامج، الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة والدكتور أحمد عكاشة والفنان تامر حسني والشيخ يس التهامي والمنشد وائل الفشني.