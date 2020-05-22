أحمد الخطيب يكشف "ثلاثية الإيمان" عند السيسي في "كلم ربنا"

تناول الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة "الوطن"، في موضوع حلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا" المذاع على راديو 9090، قصة حياة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ثلاثية الإيمان عنده كانت "حب الناس، الدين، والبلد".

وقال الخطيب: "حكايتنا النهارده عن رجل الأقدار، ناس كتير بتتكلم عن الصدفة التاريخية التي تدفع شخصًا معينًا في لحظة معينة لصدارة المشهد لمواجهة تحديات كبيرة تهدد الأمة، ويستطيع مد يد العون إلى أهله ويعر بهم المحن ويتجاوز بهم الصعاب".

وأضاف: "مفيش حاجة اسمها صدفة تاريخية، لكنها إرادة المولى عز وجل، كل شيء في الكون موكول إلى خالقه، هو من يدبر الأمر ويرتب الأقدار ويختار، وعندما يرضى عن عبد يختاره ويصطفيه ويؤهله ويجعل على يديه قضاء حاجات البشر، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه".

وتابع بأنه يمكن وصف صاحب قصة اليوم بـ"رجل الأقدار"، و"نبتة طلعت من أرض مصر"، بإرادة الله: "اتدفى قلبه في حضنها النابض بالإيمان والحكمة والمحبة واليقين بإن الله هو من يرتب ويختار وأمر الله نافذ، صحاب رحلتنا هو الرئيس السيسي".

وواصل: "الرئيس ابن حي الجمالية، واكتسب اسمه من بدر الدين الجمالي، الذي اختاره الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وزيرًا لجيش مصر، أي أنه كان وزير دفاع مصر بالمعنى الحديث، والدولة المصرية في عهد المتسنصر عانت من أزمة اقتصادية كبيرة، والناس لم تكد تجد قوت يومها، وكان اسمها في التاريخ الشدة المستنصرية وقوى أجنبية كثيرة كانت طامعة في مصر".

وأكد أنه عندما تولى الجمالي وزارة الدفاع أعاد ترتيب كل الأوراق في مصر، وبنى جيشًا جديدًا قويًا وبدأ يعالج أسباب الأزمة الاقتصادية وتبدلت حياة المصريين من حال لحال، لما بدأت العجلة في الدوران، وأحس الناس أنهم آمنون على قوت يومهم وبيوتهم وأبنائهم والفضل كله لباني حي الجمالية.

وأضاف: "أراد الله عز وجل، أن الرئيس السيسي يعيش فيه الجزء الأكبر من حياته وكأنه يعده لنفس المهمة التي قام بها بدر الدين الجمالي لأكثر من 90 سنة".

وعرض الخطيب، جزءً من كلام رئيس الجمهورية، وقال: "انا إنسان مصري مسلم يحب بلده ودينه والناس انا ولدت وتربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر فيها تنوع ثقافي وإنساني وحضاري بلا حدود، المكان مليء بالذكريات الجميلة".

وعلق الخطيب على ما قاله رئيس الجمهورية، قائلًا: "3 جمل عبقرية تلخص لماذا الأقدار اختارت الرئيس السيسي لكي يقوم بنفس المهمة التي قام بها بدر الدين الجمالي في مصر، أولها حب الوطن، والنبي قال إن حب الوطن من الإيمان ولما سمع أنجشة يغني لمكة بعد الهجرة، قال له حسبك يا أنجشة دع القلوب تقر، وقلب المؤمن بيتزلزل لما يحس إن وطنه مش بخير".

وقال الرئيس السيسي: "المشكلة الموجودة في العالم الإسلامي كله دلوقتي هو القراءة الخاطئة لأصول الدين، إحنا رايحين في اتجاه بعيد أوي، وأنا بتكلم كإنسان مسلم مش كحاكم".

وعلق الخطيب: "ثاني شيء هو حب الناس برضه من الإيمان، والله قال في كتابه الكريم، يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومحبة الدين أساسها السلوك الذي يرضي الله، وهذه هي ثلاثية الإيمان عند الرئيس السيسي".

وأتم: "كل كلمة تخرج على لسان الرئيس السيسي تؤكد إيمانه بالقدر وأن قدرة الله فوق كل قدرة وإرادته فوق أي إرادة ولجوء المؤمن إلى قدر الله يكون لله وعشمه في وجه الله ودعاؤه دائما ما يكون لله وليس لأحد سواء".