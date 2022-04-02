مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في قنا.. الإفطار 6:6 مساء

تفصلنا ساعات قليلة على أول أذان لصلاة المغرب في أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، وفقا لما أعلنته دار الافتاء المصرية مساء أمس، وسط استقبال كبير من المواطنين في المحافظة والعائلات والتي تحرص على الإفطار على مائدة يجتمع بها كل أفراد الأسرة، لذا يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في قنا.

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب اليوم السبت أول أيام شهر رمضان في قنا ومواقيت الصلاة، وساعات الصوم في غرة الشهر الكريم، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في قنا

وحسب إمساكية شهر رمضان في محافظة قنا لمواقيت الصلاة، فإن موعد أذان المغرب اليوم وكذلك الصلوات الأخرى في المحافظة سيكون كالتالي:

- صلاة المغرب اليوم السبت عند تمام الساعة 6:6 م.

- الشروق الساعة 4:15 ص.

- الظهر 11:53 ص.

- العصر3:22 م.

- العشاء عند تمام الساعة 7:22 م.

ساعات الصوم في قنا

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة قنا وصول ساعات الصوم في المحافظة خلال أول أيام رمضان 1443، الموافق 2 أبريل 2022 إلى 14 ساعة و7 دقائق، حيث أن موعد الإمساك 350 ص، وموعد الإفطار 6:6 م.

صلاة التراويح في محافظة قنا

وحرص المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح من أمس الجمعة عقب ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، في غالبية المساجد وفق إجراءات احترازية ووقائية شديد لحماية انفسهم من فيروس كورونا، كما قررت مديرية الأوقاف بأئمة المساجد بإلقاء الدروس الدينية في المساجد بداية من شهر رمضان.