مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية.. أول إفطار

ساعات معدودة وينطلق أول أذان لصلاة المغرب في محافظة القليوبية، إيذانا بالإفطار الأول لأهالي وعائلات المحافظة في شهر رمضان المعظم، إذ ترتفع أصوات المؤذنون بالمساجد بالأذان ويجتمع الآلاف من أهالي المحافظة على مائدة إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك اليوم السبت، وفقاً لما أعلنته الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب اليوم السبت أول أيام شهر رمضان ومواقيت الصلاة، وساعات الصوم في غرة الشهر الكريم، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها.

موعد أذان المغرب في القليوبية

وحسب إمساكية شهر رمضان في محافظة القليوبية لمواقيت الصلاة، فإن موعد أذان المغرب اليوم وكذلك الصلوات الأخرى في المحافظة سيكون كالتالي:

- صلاة المغرب اليوم السبت عند تمام الساعة 6:15 م.

- الظهر 11:59 ص.

- العصر3:31 م.

- العشاء عند تمام الساعة 7:34 م.

ساعات الصوم في القليوبية

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية وصول ساعات الصوم في المحافظة خلال أول أيام رمضان 1443، الموافق 2 أبريل 2022 إلى 14 ساعة و19 دقيقة، حيث أن موعد الإمساك 3:55 ص، وموعد الإفطار 6:15 م.

التزام بالإجراءات الاحترازية في أول صلاة تراويح

فيما أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، أن اليوم الأول من صلاة التراويح عقب أداء فرض العشاء أمس الجمعة شهد التزاما بالضوابط الخاصة في المساجد الجامعة، والتي تقام فيها صلاة الجمعة، كما تم الالتزام بتقديم خاطرة إيمانية خلال صلاة التراويح في غضون 5 دقائق، عل أن تتم الصلاة في نصف ساعة وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.