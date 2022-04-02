طقس قنا اليوم.. حار نهارا ومعتدل ليلا في أول أيام شهر رمضان

حالة من الطقس غير مستقر تشهدها محافظ قنا، مع أول أيام شهر رمضان 2022، حيث أن الأشعة الشمس تغطي كل انحاء المحافظة وخلو السماء من أية غيوب، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بحسب ما سجلته أرقام هيئة الأرصاد الجوية، ما دفع المواطنين وخاصة المزارعين إلى الانتهاء من أعمالهم مبكرا غير الأيام العادية.

طقس قنا اليوم .. العظمى 38 درجة مئوية

وتسجل درجات الحرارة في قنا اليوم السبت أول أيام شهر رمضان الكريم 38 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى، مما يوضح عن طقس شديد الحرارة نهاراً على جنوب الصعيد ومن بنهم محافظة قنا، ومعتدل ليلا.

طقس قنا اليوم ..المزارعون ينتهون من أعمالهم مبكرا

حرص المزارعين والعمال الذين يحصدون محصول القصب الذي يتم في هذه الايام، على الانتهاء من أعمالهم مبكرا، حيث خرجوا بعد صلاة الفجر مباشرة بسبب الطقس الحار الذي تمر به المحافظة مع تأثير الصيام، وانتهوا من عملهم في الساعات الأولى من الصباح في تمام الساعة 9 صباحا على أعلى تقدير وذلك بعد تعبئة مقاطير القصب التي سيتم نقلها لمصانع السكر في المحافظة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية لمواجهة الطقس الحار

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة أثناء نهار رمضان، والتغلب على العطش كالتالي:

- يجب الابتعاد نهائيا عن أشعة الشمس، وعدم الخروج فى الأماكن المفتوحة؛ لأن التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

- الإكثار من السوائل والمشروبات الطازجة بعد الإفطار حتى السحور.

-زيادة قليل من الملح في الطعام لمنع الإصابة بالجفاف.

-الإكثار من الخضراوات الطازجة غير المطبوخة ويفضل المسلوق منها أو المشوي، وتناول الفواكه والعصائر الطازجة.