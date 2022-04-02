ضبط 225 كيلو لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات، خاصةً خلال شهر رمضان الكريم، وفي ظل تزايد الإقبال على الأسواق والمحال التجارية.

شن حملات مفاجئة على الأسواق

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة لضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار، أو محاولة للاحتكار، والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، الذين يتلاعبون بأرواح ومصالح المواطنين.

ضبط 225 كيلوجرام لحوم غير صالحة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أجهزة الرقابة التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، تمكنت من ضبط حوالي 225 كيلوجرام لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام، خلال حملة تموينية بمركز ومدينة القوصية.

حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة التموين

وأوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة، بالاشتراك مع إدارة تموين القوصية، بمشاركة مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، وجمال عبدالله، وسامح عبدالعال، مفتشي إدارة تموين القوصية، وتم المرور على المحلات والأسواق، للتأكد من توافر جميع السلع التموينية وسلامة المعروضات.

حملات دورية مكثفة على الأسواق

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو لحوم مفرومة، و65 كيلو دهون حيوانية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 27 محضراً، خلال الحملة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت رئيس المدينة إلى استمرار شن الحملات الدورية على اﻷسواق، بناءً على تعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع، وضمان سلامة المعروضات، مع اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.