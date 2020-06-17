حملات لتعقيم الشوارع وفض تجمعات الاسواق لمواجهة" كورونا" في كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق.

وتابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، وكذا المنشآت العامة والخاصة بالمدينة، فضلًا عن تطهير مبني شرطة المسطحات.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وبقرى الحدادي، والملاحة، ومنشأة عباس، وسد خميس، بالإضافة الي متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين والسيارات المحملة بالخضروات من الدخول لسوقي داوود الفقي الاسبوعي، التابع للوحدة المحلية لقرية الملاحة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالاضافة الي متابعة فض تجمعات الباعة الجائلين، وتجمعات المواطنين بقرية شالما البلد، بالتنسيق مع نقطة شرطة منشأة عباس، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

أوضح علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين،استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة وقلين البلد، وكذا بقرية الحرية، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، فيما اشار احمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الى استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع الحيوية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم مدرسة السيد حجازى الابتدائية، والتأمينات، والمعاشات، وقسم الشرطة، ومكتب بريد بيلا ثانى حى ابورخا، ومكتب بريد بيلا فرعى ميدان التحرير، وكذا مكتب البريد الرئيسى بجوار محطة القطار.

اكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، فضلًا عن متابعة استمرار فض الأسواق الاسبوعية بالمدينة والقري، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.