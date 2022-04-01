وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تسليم 4 أطنان لحوم من مشروع صكوك الإطعام، الذي تقدمه وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مدريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

أوضح وزير الأوقاف، في بيان صادر عنه اليوم، أن مشروع «صكوك الإطعام» جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع 30 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة الأوقاف والحكومة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونًا دوريًا قائمًا مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنة تشكل يمثل فيها كافة الجهات المعنية.

حضر فعاليات استلام وتسليم اللحوم المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، والأستاذ محمد كمال مدير مديرية التضامن.