مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ.. 2 رمضان

يركز المسلمون في كل بقاع الأرض خلال الأيام الراهنة على معرفة مواعيد الصلوات الخمس، إذ تختلف من بلد لبلد آخر، ومن محافظة لأخرى، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، في ثاني أيام شهر رمضان الفضيل، وذلك لضبط مواعيدهم وأداء الصلوات في أوقاتها، فضلا عن عمل جداول لتنظيم المواعيد ووقت قراءة القرآن الكريم.

وتنشر«الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء.

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

ووفق إمساكية رمضان 2022 في كفر الشيخ، فإن مواقيت الصلاة كاملة في محافظة كفر الشيخ، في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، تأتي كالتالي:

أذان الفجر في تمام الساعة 4:13 دقيقة، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، بينما يكون الشروق في الساعة 5:43 دقيقة صباحا، والظهر في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي، كما يؤذن العصر في تمام الساعة3:33 دقيقة عصرا، كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:17 دقيقة مساء، وتؤذن صلاة العشاء في تمام الساعة 7:36 دقيقة مساء، وبعدها يؤدي المصلون صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

كما يبحث الكثيرون عن موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، الساعة الرابعة و13دقيقة وفق التوقيت لمحلي لكفر الشيخ، لكن يكون الإمساك عند الرابعة صباحا، بينما يبدأ السحور من الساعة الواحدة صباحا، ويمكن للصائمين تناول الماء لوقت رفع الأذان، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

الأوقاف تستعد لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

بينما استعدت مديرية الأوقاف لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، إذ يجرى فتح كافة المساجد قبل بدء الصلاة بنحو 10دقائق مع حرصها على التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم من انتشار فيروس كورونا، ويتواجد الأئمة داخل المساجد خلال أداء الصلوات الخمس.