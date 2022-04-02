ينشغل المسلمون في أيام شهر رمضان الكريم بالصلاة والدعاء، وذلك للتقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم، إذ يحرص الكثيرون من أبناء محافظات مصر وبينهم كفر الشيخ، على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ ، حيث تختلف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى بفارق القليل من الدقائق .

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، وموقعها الإليكتروني، فأنها تقدم لقاطني محافظة كفر الشيخ، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ.

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

ووفق إمساكية شهر رمضان 2022 في كفر الشيخ، والتي اعلنتها مديرية المساحة بالمحافظة، فأن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ تأتي كالتالي:

حيث تبدأ صلاة الفجر اليوم الساعة الرابعة و15 دقيقة، ويكون موعد شروق الشمس الساعة 5:44 دقيقة، بينما يكون موعد أذان الظهر في كفر الشيخ، الساعة 12 بالتوقيت المحلي بينما تكون صلاة العصر عند الساعة 3:33 دقيقة وفقا لإمساكية رمضان 2022.

موعد آذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لمديرية المساحة ولإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فأن المصلون يمكنهم أداء صلاة المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ، عند الساعة 6:17 دقيقة مساءً، على أن يكون الإفطار للصائمين عقب انطلاق مدفع الإفطار ورفع أذان المغرب، بينما تكون صلاة العشاء في الساعة 7:36 دقيقة بالتوقيت المحلي، ويؤدي المصلون صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، فيما يكون السحور في الساعة الثانية صباحا أو بعدها بقليل فهو ممتد حتى وقت الإمساك، ويكون الإمساك عند الساعة 4 صباحا.

تغير مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

وتتغير مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ كل يوم، بحيث يؤذن أذان المغرب في اليوم التالي أقل دقيقة او دقيقتين كل يوم عن الذي سبقه وفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، بينما تفتح المساجد الكبرى المنتشرة بدائرة المحافظة أبوابها أمام المصلين يوميا قبل كل أذان بنحو 10 دقائق او 15 دقيقة.