يهل علينا اليوم السبت شهر رمضان الكريم، إذ أعلنت دار الإفتاء أن اليوم هو أول أيام الشهر الكريم، ويتساءل الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، وذلك لاختلاف المواعيد في كل محافظة عن الأخرى.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

المساحة تعلن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

وأعلن قسم الإدارة المركزية لشئون الخرائط بمديرية المساحة بكفر الشيخ، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، حيث تمتد ساعات الصيام لـ14 ساعة و19 دقيقة بحسب إمساكية رمضان 2022 في المحافظة.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

ووفق مديرية المساحة فأن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ، ستكون صلاة الفجر عند الساعة الرابعة و15 دقيقة، على أن يكون الشروق الساعة 5:44 دقيقة، وموعد أذان الظهر الساعة 12 بينما تكون صلاة العصر في الساعة 3:33 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لإمساكية رمضان 2022 كفر الشيخ، فأن موعد أذان المغرب اليوم في محافظة كفر الشيخ، سيكون عند الساعة 6:17 دقيقة مساءً ويكون الإفطار في هذا التوقيت للصائمين، كما تبدأ صلاة العشاء في الساعة 7:36 دقيقة بالتوقيت المحلي، ويؤدي المصلون بعدها صلاة التراويح مباشرة، كما يكون السحور في الساعة الثانية صباحا والإمساك عند الساعة 4 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

استعداد مديرية الأوقاف لمواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

واستعدت مديرية الأوقاف لمواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ، حيث وزعت الأئمة على المساجد ونشرت التعليمات الخاصة بأداء صلاة التراويح وصلاة المغرب والفجر والضوابط اللازمة، كما نبهت على تواجد الأئمة المختصين.