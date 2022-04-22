صانع البهجة.. معوض إسماعيل يروي كواليس دوبلاج شخصية «ظاظا»

«ظاظا فظاظا وجرجير طازة ورد بيضحك برة الفازة.. عاملين زي نجوم السيما أحمد رمزي ورشدي أباظة».. كلمات أغنية مفعولها وقع كالسحر على نفوس جيل كامل وارتبط معها بذكريات شهر رمضان المبارك وبالتحديد لحظة الإفطار عقب انطلاق المدفع، حيث يجلس الأطفال بشغف أمام شاشة التلفزيون ليتابعوا الحلقة الجديدة من المسلسل الكارتوني «ظاظا وجرجير»، بشكل يومي خلال 30 يوم .

«ظاظا» و«جرجير»، صديقان مقربان يجمعهما منزل واحد ليعيشا مع جدهما، وخلال الحلقات يتعرضا إلى مواقف كوميديا ومغامرات شقية ومضحكة تتطلب منهما حسن التصرف في كل مرة، وعليهما دومًا التصرف بإيجابية نحو كل ما يواجهانه.

«الوطن»، تستعيد ذكريات المسلسل الكارتوني مع الفنان معوض إسماعيل مؤدي شخصية «ظاظا»، صاحب اللون الأخضر الذ أشتهر بخفة دمه وفصاحته في التعبير عن رأيه لمضايقة صديقه «جرجير»، باستمرار، صاحب اللون الأخضر نسبة لاسمه.

تفاصيل شخصية «ظاظا»

وعن كواليس العمل، أوضح «إسماعيل»، وجود تعاون قوي بين جميع صناع العمل، حتى أنهم في البداية جربوا أكثر من صوت وأداء ليتوصلوا لصوت ظاظا، فاستغرقوا وقتا طويلا في تسجيل الحلقات: «استغرقت وقت طويل علشان أتمكن من الوصول لطبقة الصوت اللي تناسب الشخصية، فكنت في الأول بسد نفسي وأطلع الصوت لدرجة أني كنت بتخنق، ففضلت أجرب لحد ما أخرج الصوت من غير ما يضايقني، وأخد نفسي كويس».

وعن تحديد مدة تجهيز الشخصية بحسب «ظاظا»: «بيختلف كل مرة على حسب شكل الحلقة وطريقة كتابتها، لأن ساعات الأدوار مش بتبقى قد بعض»، لافتًا إلى أن شخصية «فروج القلة»، الموجودة في مسلسل «ظاظا وجرجير»، أداها بنفس صوت الكارتون في النسخة الأمريكية.

أعمال أخرى لشخصية «ظاظا»

قدم «معوض»، أيضاً العديد من الشخصيات الشهيرة على شاشة التليفزيون منها أدائه لصوت شهاب في «عالم الطباشير»، وصوت معوض في «بوجي وطمطم»، كما برع في دور عبد الوهاب وهو صغير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

وفي العام 2009، ظهر المسلسل الكارتوني «ظاظا وجرجير»، إلى النور، حيث كُتبت حلقات المسلسل بقلم الكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي، كما شارك في إخراج الـ5 مواسم عددا من المخرجين، فكان الموسم الأول للمخرجة ليالي بدر، والثاني للمخرج خالد الخميسي، والثالث من إخراج عرابي الخميسي، بينما الرابع لهيثم الخميسي، والخامس للمخرج أحمد مختار.