تردد قناة بطوط كيدز الجديدة لمشاهدة الكرتون والبرامج المختلفة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، الذي يشهد تغييرات عدة في الكثير من الأمور، وتتجه العديد من القنوات لتحديثات الترددات وبرامجها، لذا كثُر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة بطوط كيدز الجديدة، لمشاهدة برامج الأطفال المختلفة التي تبث عبر الشاشة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة بطوط كيدز الجديدة.

تردد قناة بطوط كيدز الجديدة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة بطوط

وعلى الراغبين في مشاهدة قناة بطوط كيدز، ومتابعة كافة البرامج المختلفة التي تبث من خلالها، ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2022، على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة العديد من البرامج الترفيهية التي تقدم للاطفال من خلال القناة، التي تعمل على مدار 24 ساعة.

واستطاعت القناة خلال الفترة الماضية كسب العديد من الجمهور والمتابعين لها، حيث يفضل الأطفال مشاهدتها من بين قنوات الأطفال المختلفة.

وتعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أهم وأفضل القنوات التي تقوم بعرض العديد من الفقرات والبرامج، فتتميز بمحتواها المتنوع، كما تقدم العديد من الأفلام الكارتون والعديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال والرسوم المتحركة التي تناسب.

وهناك العديد من قنوات الأطفال المختلفة التي يمكن متابعتها، ونعرض من بينها قناة ميكي، وترددها الجديد وهي:

تردد قناة قناة ميكى الجديدة 2021

تردد قناة ميكي على نايل سات: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي