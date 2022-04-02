مسلسلات رمضان الكوميدية 2022.. 3 أعمال دارمية بنكهة مختلفة

من المعروف أن المسلسلات الرمضانية وجبة أساسية على مائدة الإفطار كل عام من شهر رمضان، وقبل بدء الموسم الدرامي الرمضاني، يبحث الجمهور عن مسلسلات رمضان الكوميدية 2022، حيث تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ3 أعمال كوميدية هذا العام.

أحمد مكي يعود لجمهوره بمسلسل «الكببر أوي»

أحمد مكي يعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «الكببر أوي» بعد 6 سنوات بجزء جديد من مسلسل «الكبير أوي»، وينتظره شريحة كبيرة من الجمهور بعد نجاح الـ5 أجزاء السابقة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول قرية «المزاريطة»، وما يحدث بداخلها من مواقف كوميدية ومفارقات بين الشخصيات الثلاثة «جوني و الكبير وحزلئوم» في الوقت الحالي.

مسلسل في «في بيتنا روبوت» ثاني الأعمال الكوميدية

مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور بشدة في السباق الرمضاني، خاصة بعد نجاح أحداث الجزء الأول.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف بشركة منافسة وروبوت منافس يتميز بالقوة يدعى «متين»، وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، والعمل من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.

مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

أكرم حسني يشارك هذا العام بمسلسل مكتوب عليا، وهو يعتبر من المنافسة القوية التي تشهدها هذا العام، بعد غياب عام كامل عن الجمهور، وينافس من خلال عمل درامي مختلف، عما ظهر به من قبل.

وكان رهانه الأساسي يعتمد على السيناريو، والإخراج، كما أنه يشارك عددا كبيرا من النجوم الكبار منهم أيتن عامر، هنادي مهنا، وعمرو عبدالجليل، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى بعد الإفطار في تمام الساعة 6 و45 دقيقة على شاشة dmc.