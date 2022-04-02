السيسي يوجه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة

وقد وجه الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، كما وجه برفع كفاءة كل المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

تجربة فريدة واستثنائية للزوار للتعرف على الحضارة المصرية

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير السياحة والآثار، استعرض تطورات العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، وكذا الجهود القائمة لتسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف، الذي يسعى لتقديم تجربة فريدة واستثنائية للزوار للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة.