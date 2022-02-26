المتحف المصري الكبير: المبنى صديق للبيئة ونرشد استهلاك الكهرباء والماء

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير يوفر تجارب مختلفة، والمبني الرئيس صديق للبيئة لأنه يوفر استهلاك الطاقة، وعدم وجود انبعاثات ضارة للبيئة، لافتة إلى أن أعمال البناء جاءت بتعاون مشترك بين المتحف المصري الكبير والمركز القومي للبناء والإسكان؛ من خلال خطة مشتركة تتبع جميع الإجراءات والشروط بأعلى المعايير القياسية العالمية.

ترشيد استهلاك المياه والكهرباء داخل مباني المتحف

وأوضحت «طاهر» في مداخلة هاتفية برنامج مساء DMC مع الإعلامية إنجي القاضي المذاع على شاشة DMC، أن منشآت المتحف تراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة البيئية والثقافية والاقتصادية، وأن هناك خدمات للجمهور في وسائل المواصلات واستخدام السيارات الكهربائية داخله، وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك المياه بتدويرها.

المتحف يراعي المعايير الدولية للتنمية المستدامة

وأشارت إلى أن المبنى يدعم التهوية الطبيعية ويراعي المعايير الدولية للتنمية المستدامة، وهناك عدة شروط وإجراءات ومواصفات خاصة في استهلاك الطاقة والموارد، موضحة وجود محطات رصد للتلوث في محيط المتحف لمراقبة التلوث وقياس النسب وهو ما أدى لحصول المتحف على شهادة الهرم الأخضر التي تؤكد أن المبنى صديق للبيئة.

وأضافت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن المتحف يسعى للحفاظ على البيئة وألا يكون مصدرًا من مصادر التلوث، ويعد أول متحف صديق للبيئة، لافتة إلى أن تجربة الزائر ستؤكد له أن المتحف يراعي المعايير الآمنة ويوفر له الهواء النقي وسيكون لذلك تأثير واضح على السياحة.