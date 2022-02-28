المتحف المصري الكبير يستقبل 13 قطعة أثرية.. بينها تمثال مزدوج للآلهة القديمة

استقبل المتحف المصري الكبير، 13 قطعة أثرية ضخمة، صباح اليوم، قادمة من المتحف المصري بالتحرير، ضمن أعمال نقل القطع الأثرية المقرر عرضها بالمتحف تمهيدا لافتتاحه.

تمثال مزدوج للآلهة «آمون وموت»

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، فيما أوضح الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أنّ من بين القطع التي تم نقلها للمتحف اليوم تمثال مزدوج للآلهة «آمون وموت»، وعمود من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني بالإضافة إلى تمثال من الحجر الجيري للمعبودة إيزيس تحمل طفلها حورس، ولوحة كبيرة من الحجر الجيري للملك «أمنمحات الأول»، فضلا عن عدد آخر من اللوحات الضخمة والمنقوشة.

توثيق كافة القطع الأثرية قبل عملية النقل

وأضاف «عباس»، أنّه تم توثيق كافة القطع الأثرية قبل عملية النقل وإعداد تقرير مفصل عن كل قطعة، لافتا إلى أنه من المقرر البدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها، على الفور وهو الأسلوب المتبع في كافة القطع التي يتم نقلها إلى المتحف.

ومن جانبه، قال الدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنّ عملية النقل التي تمت اليوم تعد من عمليات النقل الدقيقة والمعقدة التي شهدها المتحف في الآونة الأخيرة، وذلك نظرا لضخامة القطع المنقولة وخاصة التمثال المزدوج للآلهة آمون وموت والذي يبلغ ارتفاعه نحو 4.15 متر وعرضه 186 سم وعمقه 169 سم، الأمر الذي تطلب دراسة تدشين خط سير لعملية النقل بدقة والطرق المارة بها قبل عملية النقل وذلك لإزالة وتلافي أية معوقات في الطريق نظرا لارتفاع التمثال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمثال كان مجمع علي هيكل معدني في أواخر تسعينات القرن الماضي بواسطة البعثة الأثرية الألمانية برئاسة الدكتورة «هوريج سورزيان»، وتم تجميعه وتثبيت القطع في أماكنها الصحيحة والإبقاء على الأجزاء المفقودة كما هي لكي يتم إضافتها حال العثور عليها فيما بعد دون الانتقاص من جمال التمثال.