قيمة زكاة الفطر في مصر 2022.. واجبة على الغني والفقير

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر في مصر 2022، مشيرًا إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جرى تحديدها بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قيمة زكاة الفطر في مصر 2022

وحددت قيمة زكاة الفطر في مصر 2022، والتي قدرت بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، من قبل مفتي الجمهورية، والذي أعلن أن تحديد قيمة الزكاة، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الـ15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مؤكدًا أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ بهدف التيسير على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

تحديد قيمة زكاة الفطر

وأضاف مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل شخص، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، موضحًا أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، كما ناشد شوقي علام، المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، مستندًا إلى أن الأمة الإسلاميَّة -بلالإنسانية جميعًا- تعيش ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

زكاة الفطر فرض على الفقير

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال مداخلة له مع احدى البرامج التلفزيونية، صباح اليوم، أن هناك فرقًا شاسعًا بين زكاة الفطر وزكاة المال، مؤكدًا على أن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم سواء كان غني أو فقير، أما زكاة المال فتكون واجبة على الأغنياء فقط، مشيرًا إلى أن موائد الرحمن مهمة جدًا وعليها ثواب كبير، ولكن هل تجوز من الزكاة، نعم تجوز إذا كانت للفقراء فقط، ولكن إذا كانت مفتوحة لخلق الله لا تجوز من الزكاة، وتكون من الخيرات والتبرعات».