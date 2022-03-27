علي جمعة: زكاة الفطر فرض على الفقير.. وموائد الرحمن عليها ثواب كبير

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تختلف تماما عن زكاة الفطر، حيث إن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم «غني وفقير»، أما زكاة المال فتكون على الأغنياء فقط.

عاوزين نعمل برنامج قوي في رمضان

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب عمل الخير في رمضان، وأن نتعلم كل شيء جيد، بجانب الاعتكاف بالمساجد، وكذلك إكثار الذكر في هذا الشهر الكريم.

وتابع: «عايز أدعو الناس تعمل برنامج قوي في رمضان ومبادرة وحملة للنظافة، وأن تهتم الناس بالمعاني الإنسانية، لاسيما وأنه عندنا يوم عالمي لليتيم في شهر أبريل، والأسر اللي فيها أطفال عندهم توحد، والتوحد عايز رسالة دعم بأننا معاهم وبندعمهم».

طفل التوحد زكي وعبقري

وأكمل: «طفل التوحد زكي وعبقري جدا، ويوم التوحد هييجي في شهر رمضان، وعايزين نهتم بالحاجات دي لأن عليها ثواب كبير جدا، وهناك نوعان من العبادة، العبادة القاصرة على الشخص نفسه، وعبادة أخرى لنفع الآخرين بالاهتمام بهم».

وتابع الدكتور علي جمعة: «موائد الرحمن مهمة جدا وعليها ثواب كبير، ولكن هل تجوز من الزكاة، نعم تجوز إذا كانت للفقراء فقط، ولكن إذا كانت مفتوحة لخلق الله لا تجوز من الزكاة، وتكون من الخيرات والتبرعات».