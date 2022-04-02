ظهرت في «الاختيار 3».. «خلية مدينة نصر» عمليات إرهابية وأحكام بالمؤبد

خلال الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3»، ظهر اسم «خلية مدينة نصر»، التي جرى تصنيفها خلية إرهابية، ونجح الأمن في تفكيكها وضبط عناصرها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عناصر «خلية مدينة نصر»، في عام 2013، وأكدت التحريات أن أعضاء هذه الخلية خططوا لارتكاب أعمال عدائية تجاه منشآت الدولة الحيوية ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، والمنشآت العسكرية والشرطية.

محاكمة عناصر «خلية مدينة نصر»

وتعتنق هذه الخلية الفكر التكفيري، وتُعد هذه الخلية جماعة تنظيمية، فهي تدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بحق عناصر «خلية مدينة نصر» بالسجن المؤبد والمشدد، ومن بين عناصر هذه الجماعة، الإرهابي المتطرف عمر رفاعي سرور، الذي قتل في ليبيا، أثناء مشاركته مع مجموعات إرهابية هناك.