وزارة الداخلية تعلن مواعيد عمل تراخيص المرور في شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية مواعيد العمل في وحدات وأقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور، خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساءً.

وقالت الوزارة إنه إنفاذا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد ثوابتها الجوهرية إلى التيسير على المواطنين وتقديم خدمات مرورية متميزة لهم وسرعة الانتهاء من الإجراءات الترخيصية، تقرر بدء العمل بوحدات وأقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، ولحين انتهاء آخر إجراء ترخيصي للمواطنين، وذلك خلال أيام الأسبوع من السبت حتى الخميس.