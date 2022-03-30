الفرقة 25 مهام خاصة السورية تجري تدريبات إنزال على تخوم «داعش» الإرهابي

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر ميداني رفيع أن مجموعات الإنزال في الفرقة 25/ مهام خاصة، التابعة للجيش السوري، أجرت تدريبات حية على عمليات للإنزال الجوي خلف خطوط العدو، وذلك على خطوط التماس مع داعش وجبهة النصرة.

تدريبات نوعية للفرقة 25 مهام خاصة بحضور النمر

قال المصدر الميداني الرفيع لوكالة سبوتنيك: إنه وبحضور العميد سهيل الحسن، الملقب بالنمر، تم البدء بتنفيذ تدريبات نوعية ذات غايات محددة لمجموعات الإنزال التابعة للفرقة 25 مهام خاصة، تضمنت عمليات إنزال جوي تحاكي الواقع في سياق عمليات موجهة مُحددة الغاية.

وأضاف المصدر: أن التدريب النوعي شهد سلسلة اختبارات للتعامل مع عدو افتراضي، وتم إنزال قوات اقتحام خلف خطوطه تضطلع بمهام محددة، أو ذات استقلالية عن مجمل المعركة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

تطورات ميدانية على جبهات فرضت ضرورة الاستعداد

وعن توقيت تدريبات الإنزال تلك وهدفها، قال المصدر: إن تطورات ميدانية فرضت على أرض الواقع ضرورة التعامل مع أي حالات قد تشهدها جبهات القتال، بما في ذلك ضرورة الإنزال الجوي خلف خطوط العدو.

وأشار المصدر إلى أن هذا النوع من العمليات العسكرية يحتاج إلى خبرة في العمليات الميدانية، وهو ما فرض التعامل معه من خلال هذه التدريبات على الأرض، حيث تم اخضاع مجموعات الإنزال في الفرقة 25 مهام خاصة لتدريبات باستخدام الطائرات المروحية، بهدف إتمام عملية إنزال جوي خلف خطوط العدو.

واشار إلى أن هذه التدريبات تأتي كضرورة ملحة للتعامل مع مجريات معركة حقيقة، قد تفرض استخدام الجيش السوري مثل هذه العمليات على أرض الواقع.

الفرقة 25 مهام خاصة تتمركز على خطوط التماس

جدير بالذكر أن الفرقة 25 مهام خاصة تتمركز على خطوط التماس مع الجبهات المفتوحة، سواء مع داعش الإرهابي في البادية السورية، أو على جبهات إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة.

وتم تشكيل هذه الفرقة عام 2013، حيث شاركت بفعالية كبيرة بجانب قوات الجيش السوري في التصدي لهجمات التنظيمات المسلحة، ولاسيما تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين.