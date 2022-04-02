شيخ الأزهر يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

استهل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أولى حلقات برنامجه «حديث الإمام الطيب»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، مع الإعلامي رضا مصطفى، ببعث أجمل التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الرئيس وأسرته الكريمة وشعب مصر بالعزة والقوة والرخاء والأمن والسلام.

سبب مناقشة البرنامج لـ«أسماء الله الحسنى»

كما بعث «الطيب»، بالتهاني القلبية إلى أمتنا العربية والإسلامية ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا متمنيًا للجميع المزيد من الخير والتقدم والرخاء والأمن والأمان، موضحًا أنه اختار «أسماء الله الحسني لمناقشتها خلال شهر رمضان»، كونها نابعة من وحي الظروف التي يمر بها العالم الآن شرقا وغربا دوليا ومحليا وإقليميا، وظروف ضاغطة فيها خوف ورعب وتضييق على وسائل العيش، متابعا: نحن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى لم يعد أمامنا إلا باب واحد وهو الاتجاه الى الله.

الاتجاه إلى الله لكشف الغمة

وأشار شيخ الأزهر الشريف إلى أننا علينا أن نتجه إلى الله من أجل أن يكشف عنا هذه الغمة وهذا الغم، بعدما تأكدنا أن القرارات الدولية لا تراعي الفقراء ولا البسطاء ولا المرضى ولا المحتاجين، ولا الأطفال، لذلك أنسب موضوع ينشغل به الناس هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذه الأزمة أو هذه المأساة، ووسليتنا لهذا هي الدعاء لله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى؛ لذلك قررنا مناقشة أسماء الله الحسنى في البرنامج طوال شهر رمضان.