شيخ الأزهر والمفتي ورئيس جامعة الأزهر ينعون رجائي عطية نقيب المحامين

نعى كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم أثناء مرافعته خلال محكمة إمبابة.

نعي شيخ الأزهر

وجاء في نعي شيخ الأزهر: «بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد رحلة زاخرة في خدمة وطنه ودينه».

ويذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحل رجائي عطية تقديره للأزهر الشريف وعلمائه، وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمحتاجين، ومؤلفاته وبحوثه الرصينة في المعارف الإسلامية والفكر الإنساني.

مفتي الجمهورية ينعى نقيب المحامين

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة، لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، رجائى عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية، اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء ممارسة مهام عمله بمحكمة جنوب الجيزة عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأكد مفتي الجمهورية على أننا فقدنا قامة وطنية كبيرة، أدى دوره وواجبه الوطني وأثرى بفكره وكتاباته العديد من المجالات، وخدم مهنته على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

كما توجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة للفقيد ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وكل أعضاء نقابة المحامين، سائلًا المولى «عز وجل» أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المستشار الراحل وأسرة المحامين المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

جامعة الأزهر تنعى الفقيد

كما تقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- المستشار محمد رجائي عطية، نقيب المحامين، والذي لبى نداء ربه اليوم واقفا في ميدان العدالة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنة فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ونسألكم الفاتحة ترحما عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.