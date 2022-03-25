منحة بيت الزكاة.. ضاعفها شيخ الأزهر ويستفيد منها 500 ألف شخص

كثير من الناس يبحثون عن المنحة الشهرية لبيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، وفي ذلك قرَّر رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، مضاعفة المنحة الشهرية التي تُقدم للمستحقين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

منحة بيت الزكاة لمستحقي الصدقات

ووفقًا لما نشره بيت الزكاة والصدقات المصري، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنَّ القرار جاء في إطار الحرص على مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من المستحقين للصدقات والزكاة، من أجل تدبير احتياجاتهم مع اقتراب الشهر الكريم.

وبموجب القرار الذي أصدره الإمام الأكبر، ستحصل كل أسرة على ضعف منحة بيت الزكاة التي تُصرف، إذ يستفيد من البرنامج للدعم النقدي، ما يقرب من 500 ألف شخص من مستحقي الصدقات والزكاة، وهؤلاء موزعون على مستوى المحافظات المختلفة في الجمهورية، حيث تُحدّد الأسر المستحقة للدعم المالي، بناءً على الضوابط والقواعد التي وضعها البيت.

وعن منحة بيت الزكاة، ذكر أنه يُوجِّه أموال الصدقات والزكاة في مصارفها الشرعية، عبر بعض المشروعات منها: كفالة الأيتام والدعم النقدي للأسر الفقيرة وتيسير زواج الفتيات غير القادرات وفك كرب الغارمين والغارمات وبناء بيوت الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل الفقراء وإغاثة من تعرضوا للكوارث.

200 ألف طلب جديد لتلقي الصدقات

وكذلك أعلن البيت تلقي 200 ألف طلب عبر موقعه الإلكتروني، من أجل الحصول على إعانات، ومن ثمَّ سيفحص الحالات كافة، حرصًا على تقديم الإعانات والمساعدات للمستحقين، وفقًا للقواعد والضوابط التي تتفق مع أهداف الإنفاق في المصارف الشرعية.

وأشار إلى أنه فور انتهاء فحص ودراسة حالة كل من تقدموا، مع تحديد مستحقي الصرف، سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الضوابط والقواعد من خلال الموقع.