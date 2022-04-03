المسجد النبوي يدشن مبادرة «تمكين» لـ استقبال الزوار في رمضان

دشن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمس السبت، مبادرة «تمكين»، بهدف الاستعداد لاستقبال زوار المسجد في شهر رمضان المبارك لضمان سلامتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد فقيهي، أن الخطة التشغيلية للمبادرة تعمل على تغطية مساحة تقدر بنحو 563800 متر مربع بطاقة استيعابية 326429 مصلى، مستخدمين 42 مدخلاً و38 مدخلاً من مواقف السيارات و100 باب لاستقبال الزوار داخل المسجد النبوي، و18سلماً عاديا و12 سلماً كهربائياً و2179 متراً لأطول ممراتهم داخل المسجد و4861 متراً في ساحاته.

وأشار فقيهي، إلى أن المبادرة تعمل على توفير عربات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتيسير الدخول للسلام على رسول الله «ص» وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة .

توزيع 154000 وجبة على سفر الإفطار في «المسجد النبوي»

بدورها، وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي» أمس السبت، في أول أيام شهر رمضان المبارك، 154000 وجبة على سفر الإفطار في المسجد، من خلال أكثر من 2500 تصريح مُنحت لمقدمي خدمة الإفطار.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، منحت أكثر من 2000 تصريح لتقديم إفطار صائم في «المسجد الحرام» محددة، بعض من الشروط تتمثل في توفير صحون البلاستيك ذات الحجم المناسب لوضع التمر بها، واستخدام القفازات البلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين، كما منعت استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات و عند مداخل الأبواب.

فرش 25 ألف سجادة من السجاد السعودي الأخضر الفاخر بـ«المسجد الحرام»

كما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أنها قامت بفرش 25 ألف سجادة من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، بـ«المسجد الحرام»، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المعظم.