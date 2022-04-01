إقامة أول صلاة تراويح لشهر رمضان 2022 في الحرمين الشريفين «صور»

أدى المصلون، اليوم الجمعة، أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام، في الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء وصفتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بانها مفعمة بالأمن والأمان، ومنظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أدَّى المصلون اليوم صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام .

حزمة إجراءات خدمية ووقائية لراحة المصلين بالحرم المكي

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، ومن هذه الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام و عمليات غسل كامل المسجد الحرام، وتطهيره وتعقيمه بـ(10) غسلات يوميًا عبر أكثر من(4000)عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات و2500 لتر يوميًا من أجود أنواع المعطرات، واستخدام قرابة ( 35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد

وأشرفت الرئاسة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها، وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.

وسخَّرت الرئاسة الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية في خدمة ضيوف الرحمن, ومنها؛(روبوتات) للتعقيم٬ و(روبوتات) لتوزيع ماء زمزم٬ و(روبوت) لإجابة السائلين٬(وروبوت) للتطهير, كما وفرت (8) شاشات تفاعلية للاستفادة من العلوم الشرعية٬ و(34) شاشة إرشاد مكاني٬ و(4) شاشات للإرشاد باللغات، و(9) شاشات لمراقبة خدمتها٬ و (376) جهازاً لاسلكياً؛ ليسهل على الموظفين الميدانين من التواصل والتكامل فيما بينهم٬ بجانب وجود (9) محطات لاسلكية لقيادات الرئاسة؛ لمتابعة أعمال الميدان وإيصال التوجيهات لهم.

المصلون توافدوا مبكرا لأداء أول صلاة تراويح بالمسجد النبوي

وأشارت الوكالة الرسمية السعودية إلى أن المصلين، من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، توافدوا منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية.

ووفرت الجهات الحكومية ذات الصلة السبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار، للسعي لتحقيق كل ما يمكِّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة .

رئاسة شؤون المسجد تحشد كامل طاقاتها للتيسير على المصلين

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدي المسجد النبوي في شهر رمضان بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، وفتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين، ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد لتنظيم حشود القادمين إليه، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.

وكان الديوان الملكي السعودي قد اعلن في وقت سابق، الجمعة، نقلا عن دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وبهذه المناسبة، وجَّه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، كلمة إلى المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة والمسلمين في كل مكان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.