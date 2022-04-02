موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2022.. تستمر لمدة 30 دقيقة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2022، وذلك بداية من أمس، الموافق 1 أبريل 2022، مع العلم بأنه قد يختلف توقيت بدء الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق بسيطة.

موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2022.. تستمر نصف ساعة

وجرى إعلان موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2022، لتقام عند الساعة 7:35 مساء، ولمدة نصف ساعة، في كل المساجد بالمدن والمحافظات السعودية، وشملت تعليمات وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة، ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها.

وأكدت الوزارة، أهمية رسالة المسجد ودور أئمة المساجد والخطباء في استغلال شهر رمضان بتذكير المصلين والاهتمام بكل ما يساهم في توعيتهم وإرشادهم، كما أكدت ضرورة توعية المصلين بعدم إيذاء الآخرين ومن ذلك إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين، وخاصة في صلاة التراويح، لاسيما بعد إعلان موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2022.

أول صلاة تراويح في الحرمين في أجواء روحانية وإيمانية

وكان المصلون قد أدوا، أمس، أول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، في أجواء وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان أدى المصلون أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هـ، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية.