حكم النوم على جنابة في رمضان.. الاغتسال شرط لصحة الصلاة

بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، تكثر الاستفسارات حول أحكام الافطار في رمضان، ومن بينها حكم النوم علىجنابة في رمضان، إذا يسعى المسلمين كافة في هذا الشهر إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة، والابتعاد عن المعاصيوالذنوب، فالهدف الاساسي للكثير من المسلمين خلال شهر رمضان هو اغتنام ثوابه وفضله وألا يخرجوا منه خاسرين.

حكم النوم على جنابة في رمضان

وعن حكم النوم على جنابة في رمضان، قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر كانتقد نقلته دار الافتاء، عبر صفحتها الرسمية إن: «صيام الرجل وهو جنب صحيح ولا شيء فيه»، ويجب أن نفرق بين الصلاة والصيام، فالصلاة تحتاج إلى طهارة سواء اغتسال من حدث أكبر وهو الجنابة أو تطهر من حدث أصغر، أما الصيام فطالما أن الجنابة وقعت قبل الفجر فالصيام جائز؛ لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام.

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

وعن حكم النوم على جنابة حتى الصباح، جاء في بث مباشر لدار الافتاء عبر صفحتها الرسمية، أنّه من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أيعمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.

وجاء في حكم النوم على جنابة، عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نامأن يتوضأ. رواه أحمد، والترمذي.

حكم الإفطار في رمضان دون عذر

أما عن حكم الإفطار في رمضان دون عذر، فجاء على لسان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق: «الشخص الذي يفطر عمدا في نهار رمضان، لا يمكنه أن يعوض حتى ولو صام باقي شهور العام كافة»، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة، هو التوبة إلى الله عز وجل والبدء من جديد.

وأضاف، في فيديو له عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنّ هناك حديث الشافعي يقول: «من أفطر عامدا فلا يكفيه صوم الدهر ولو صامه».