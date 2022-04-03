هل عمل طبيب النساء في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح «فيديو»

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول «أعمل طبيب نساء فهل إجراء الكشف عليهن في نهار رمضان يفسد الصيام؟»، ونشرت الدار الإجابة على السؤال من خلال فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

عمل طبيب النساء في نهار رمضان

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه بصدد الجواب جانبين، هما الطبيب والمريضة، فالطبيب الذي يجري الكشف على المرأة لا يفطر لأن الكشف النسائي لا يستدعي دخول شئ أجنبي إلى جوف الطبيب عادة كي يفطر به، لكنه قد يباشر عورة المرأة لكن هذا لا يحصل به الإفطار.

وأضاف أن المرأة نفسها التي تقوم بإجراء كشف النساء حال استدعاء الكشف دخول شئ إلى باطن جسدها عن طريق المهبل فلأهل العلم في هذه المسألة رأيين، ويمكن تخفيفا على النساء أن يقلدن الرأي القائل بأنه لا يحصل الإفطار بهذا.

الكشف الطبي على النساء في رمضان

وتابع فيديو دار الإفتاء: تداووا يا عباد الله فإن الله ما جعل لكل داء دواء، وهذا حديث شريف، فتداووا بمثابة أمر بالتداوي وأمر بطلب الشفاء، فالمرأة إذا احتاجت أن تذهب إلى الطبيب متى ما احتاجت لها أن تذهب إليه في النهار أو في الليل طبعا إن كان الأمر على التراخي إذا الخروج من الخلاف أفضل فتذهب ليلا.

واختتم بقوله: أما إن احتاجت الآن ولم يمكن لها أن تؤجل ذلك أصبح الأمر طارئا فتقوم بالكشف، ويمكن للنساء تخفيفا عليهن إذا احتجن شيئا من هذا أن يقلدن الرأي القائل بعدم الإفطار.

سنن الفطور في رمضان

وفي تدوينة أخرى على صفحة دار الإفتاء جاء فيها إن من سنن الفطور:

• تعجيل الإفطار بعد أذان المغرب.

• الإفطار على تمر.

• التقليل من تناول الطعام.