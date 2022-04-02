دار الإفتاء توضح حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان

من بين أحكام الصيام يأتي سؤال حول حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان، وهو ما تناولته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ضمن سلسلة فتاوى رمضانية، إذ يقول السؤال: «أحد المسلمين يتناول الشراب ويدعو الناس إلى ذلك بعد انتهائه من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وعن مبدأ الصوم؟».

حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان

وحول حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال الوارد إليها، أن الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» [البقرة: 187]، والخيطان: بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

دار الإفتاء: متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات

وتابعت دار الإفتاء بخصوص حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان، أنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، كما شددت على أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان وذلك لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر، لافتة إلى أن من شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر فعليه القضاء إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر، ومتى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، وما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يعتد بكلامه، والله سبحانه وتعالى أعلم.