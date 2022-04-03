آلات حديثة لحصاد وتربيط القمح بالقليوبية: تقلل الفاقد وتوفر الجهد

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية عن توفير آلات لحصاد وتربيط محصول القمح في موسم الحصاد والتوريد للصوامع الحالي الذي ينطلق خلال أيام، تسهيلا علي المزارعين

واوضحت المديرية في بيان لها أن الألة الواحدة تحصد ما بين 7 إلى 8 أفدنة قمح باليوم الواحد، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالقليوبية والإدارة المركزية للارشاد بوزارة الزراعة.

آلة حصاد القمح تساعد المزارعين في الحصاد بتكلفة منخفضة 50%

وأوضح المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن آلة حصاد القمح تساعد المزارعين في الحصاد بتكلفة منخفضة 50%، وذلك في إطار التخفيف علي المزارعين، كما أن الآلة تعمل علي تقليل الفاقد من المحصول عند الحصاد وتوفر الوقت والأيدي العاملة وكذلك الجهد المبذول في استخدام الحصاد اليدوي.

تيسيرات للموردين بالصوامع

وأضاف «زايد» في بيان له أن صوامع وشون القليوبية استعدت لاستلام محصول القمح من المزارعين وسط تسهيلات وتيسيرات علي الموردين لتحقيق أعلى نسبة توريد هذا الموسم بنحو 11 صومعة وشونة علي مستوي المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير علي موردي القمح هذا الموسم، حيث تقرر بدء موسم الحصاد اعتبارا من 15 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن صوامع وشون القليوبية تستوعب 227 ألف طن قمح.

وأوضح وكيل الوزارة أن صوامع مسطرد بسعة تخزينية 30 ألف طن وصوامع بنها بسعة 60 ألف طن وصوامع عرب العليقات بالخانكة مشروع يضم 18 صومعة لتخزين الغلال بسعة 90 ألف طن وبنكري المهدي 2 و 3 بسعة 62 ألف طن وشونة كفر سعد بسعة 2000 طن وصومعة المهدي بسعة 6 آلاف طن ومركز تجمع المدي بسعة 5 آلاف طن وكذا مركز تجمع بنها بسعة 4 آلاف طن وهنجري شبلنجة بسعة 960 طن وشبين القناطر بسعة 960 طن وهنجر كفر شكر بسعة 1920 طن.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الصوامع تتبع 3 جهات تسويقية هي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمصرية للصوامع والتخزين وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية.