شارع الحكايات| «أحمد حلمي» كاتب صحفي وصديق الزعيم مصطفى كامل

لكل شارع في مصر حكاية مختلفة، اعتاد المصريون على تسمية شوارعهم بأسماء الأعلام والمشاهير في مختلف المجالات، يجهل البعض سبب تسمية الشارع، مثل ما حدث مع سكان أحد أشهر شوارع القاهرة، وهو شارع أحمد حلمي، وحكاية أشهر موقف على مستوى المحافظات، الذي ارتبط في أذهان الناس بزحمته المعهودة.

أطلق اسمه على أحد شوارع القاهرة وأصبح يردده كل مواطن في الجمهورية، إذ أصبح الشارع من أشهر شوارع وأحياء القاهرة، أحمد حلمي هو أبرز صحفي في جريدة «اللواء» في عهد الزعيم مصطفى كامل، والذي اشتهر بحملاته الناقدة على الأسرة الخديوية، كما أنه أول صحفي صدر عليه حكم بالسجن، فضلا عن أنه جد الفنان صلاح جاهين.

سبب شهرة شارع أحمد حلمي

شارع أحمد حلمي اكتسب شهرته وأهميته باعتباره طريقًا للسفر والعودة بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وحتى وقت قريب كان موقف أحمد حلمي أحد أهم مواقف السيارات الأجرة وأتوبيسات الوجه البحري قبل نقلها الى موقف عبود، وذلك سبب ازدحامًا معهود داخل الموقف ارتبط في أذهان الناس، مرددين «كأننا في موقف أحمد حلمي».

كواليس سكان شارع أحمد حلمي

قال الحاج سليمان علي صاحب الـ70 عامًا، أنه جاء إلى القاهرة في أوائل الستينات، من محافظته أسيوط، باحثًا عن الرزق، ليصبح بعد ذلك صاحب مقهى في الشارع، موضحًا أنه منذ أن جاء إلى القاهرة وهو يعرف هذا الشارع باسم «أحمد حلمي»، لكنه لا يعرف سبب تسميته بهذا الاسم، مشيرًا إلى أن الشارع يتمتع بالحيوية، قائلا: «الشارع هنا مش بيفضى أبدًا لا ليل ولا نهار» حسب ما رواه لـ«الوطن» خلال جولتها في الشارع.

بينما أضاف الحاج طاهر صاحب الـ73 عامًا، أنه من سكان القاهرة، كما أنه يعرف الصحفي أحمد حلمي، الذي أطلق اسمه على الشارع، موضحًا أنه قرأ قصة الصحفي من قبل، مشيرًا إلى أن أرض الموقف قديما كانت عبارة عن أرض فارغة بها القليل من النخل، قبل أن تتحول إلى أشهر موقف في القاهرة: «زمان من كتر الزحمة كانت الأسرة اللي طالعة مع بعضها ممكن تتوه فيه» حسب تعبيره.

سبب تسمية الشارع بهذا الاسم

وتعليقا على ذلك قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن الكاتب الصحفي أحمد حلمي، كان صديقًا للزعيم مصطفى كامل، ومؤسس جريدة القطر المصري، التي كانت تنحاز وتنطلق للقومية المصرية رافعة شعار«أنا مصري عاليا»، كما أنه قام بتغطية خاصة لحادثة «دنشواي» بنفسه، فضلا عن كتابته لبعض المقالات الهامة، التي اعتمد عليها الزعيم مصطفى كامل في هجومه على اللورد كلومر.

وأوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن أحمد حلمي تطور نشاطه في الصحافة بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل، مشيرًا إلى أنه استقال من صحيفة اللواء وأسس صحيفة القطر المصري، مناديًا بعدم الاعتماد على أي دولة أجنبية، ونتيجة لهذه المعارضة تم حبسه وأغلقت الصحيفة، موضحًا أنه عند خروج أحمد حلمي من السجن أسس العديد من الصحف أهمها صحيفة «الشرق»، ونتيجة لنضاله خلال فترة الزعيم وبعده، أطلق أسمه على الشارع الكبير الذي يربط وسط القاهرة بحي شبرا.