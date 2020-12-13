التنسيق الحضاري: مشروع "حكاية شارع" جزء رئيسي من "ذاكرة المدينة"

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي التنسيق الحضاري، إن مشروع "حكاية شارع" هو جزء من مشروع أكبر يسمي "ذاكرة المدينة"، حيث إن المدينة ليست عمرانا فقط، ولكنها حياة اجتماعية وأشخاص أثروا فيها، وكانوا جزء من شخصيتها.

وأضاف "أبوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية "DMC"، أنه تم تدشين موقع رئيسي به كل التفاصيل عن الشخصيات الرائدة في مختلف المجالات، ويشمل ذلك كل من أبدع في مجال عمله سواء أكان شخصية فنية أو أدبية أو شهداء الوطن من الجيش والشرطة: "أي حد له تأثير وفعال في المجتمع يجب أن يكون ضمن مشروع عاش هنا".

وأوضح أن مشروع "حكاية شارع" يحكي قصة الشارع، ولماذا تم إطلاق ذلك الاسم على الشارع، مع سرد قصته، "خلصنا القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي، وحاليا هننتقل لـ50 شارع في الإسكندرية".

وأكد أنه في القاهرة، تم وضع تلك اللافتات على 50 شارع، وتم تصنيع 50 غيرها، وسيتم تركيبها قريبا، "بنهاية السنة دي هنكون نفذنا 150 شارعا، والمشروع يشمل كل محافظات الجمهورية عبر لجنة تاريخية تقوم بتوثيق المعلومات".

وأشار إلى أنه تم إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بأهم الشخصيات العامة، التي تم إطلاق أسمائها على عدد من الشوراع المصرية، وهو جزء من ذاكرة المدينة بشكل عام، وهناك إقبال كبير من المواطنين لإعلام الجهاز بشخصيات مشهورة كانوا يعيشون في مناطقهم.