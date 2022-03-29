بلقيس تنشر صورة مع أحمد حلمي ومنى زكي: «بحبكم جدا»

شاركت الفنانة بلقيس جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة لأحدث ظهور لها مع الثنائي منى زكي، وأحمد حلمي.

وعلقت الفنانة بلقيس، على الصورة التي تجمعها بالثنائي منى زكي، وأحمد حلمي، قائلة: «بحبكم جدا»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الجمهور يتفاعل مع صورة بلقيس مع أحمد حلمي ومنى زكي

وحازت الصورة التي نشرتها الفنانة بلقيس، مع الثنائي الشهير منى زكي، وأحمد حلمي، على إعجاب العديد من الجمهور، إذ علق أحد الحسابات، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «أحلى ممثلين وأحلى صوت اجتمعوا مع بعض، كل الحب لك».

بينما جاءت تعليقات أخرى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أحسن ممثلين»، «الله يحفظكم»، «الله أجمل صورة شفتها اليوم».

بلقيس تحيي 3 حفلات غنائية في يناير الماضي

وفي شهر يناير الماضي لعام 2022، أحيت الفنانة بلقيس، حفلًا ضخمًا في مسرح منصة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، التي أسعدت الجمهور.

وتضمن الحفل العزف بعدد من الآلات الغربية الجديدة، بالإضافة إلى الأسلوب المختلف عن الإيقاع الرئيس للأغنيات عند طرحها، لذلك حصلت على تفاعل كبير من قبل الجمهور بالموسيقى الجديدة.

وتعتبر هذه الحفلة هي ثالث حفلات الفنانة بلقيس، في شهر يناير الماضي، بعد أن أحيت حفلًا غنائيًا «أون لاين» عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتعاونت خلال هذا الحفل مع الأمريكية «باد باني»، إذ قدما شكلًا موسيقيًا مختلفًا ومميزًا، عن طريق إعادة توزيع عدد من أغاني بلقيس في ألبوماتها السابقة، ثم حفل غنائي آخر في ليالي «أوايسس» ضمن احتفاليات مواسم الرياض.