تنفيذ قوافل سكانية في أبوحمص وإدكو تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية»

نظمت الوحدات المحلية لمركزى أبوحمص وإدكو بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين سكانيتين تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية».

وجري تنفيذ إحدى القوافل بقرية طلمبات برسيق بركة غطاس بأبو حمص وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 45 جلدية، 46 تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، 34 كشف نساء.

رفع 8 أطنان قمامة من قرية طلمبات

وفي مجال الطب البيطرى تم رش 520 مواشي وعلاج 200 رأس أغنام، وفي المحليات تم رفع 8 أطنان قمامة من القرية وصيانة 45 عمود إنارة عامة بالقرية وتم تمهيد مدخل القرية وقص وتقليم الأشجار.

وفي مجال التموين تم توفير 108 أسطوانات غاز، بالإضافة لسيارة سلع غذائية بسعر الجملة وتلقى استفسارات عدد 21 حالة عن إثبات المواليد، وجرى تقديم مساعدات مادية وعينية لأهالي القرية.

قافلة طبية وبيطرية بقرية 7

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لقرية ديبونو بإدكو، وجرى تقديم خدمات تنظيم الأسرة للمترددين على القافلة «6 سونار وعلاج 400 أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 60 بقرة، وندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتأمين على الثروة الحيوانية».

وجرى عمل ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة فى الإسلام، وتوزيع 113 أسطوانة بوتاجاز بسعر المستودع، وصيانة 13 كشافًا بالقرية.