أخبار البحيرة اليوم.. قوافل سكانية وحملات لإزالة التعديات

شملت أخبار محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث، حيث شنت مديرية تموين البحيرة حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 710 كراتين أسماك مجمدة زنة الكرتونة 20 كجم، بإجمالي 14200 كجم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مصنع ملابس بدون سجل صناعي وتم التحفظ على 100 قطعة منتج نهائي، بجانب ضبط مصنع أكياس بلاستيك بدون سجل صناعي وتم التحفظ على 10 شكائر مادة خام بإجمالي 250 كجم، و20 بالتة أكياس بلاستيك بإجمالي 400 كجم منتج نهائي.

ضبط مصنع أكواب دون تراخيص

كما تم ضبط مصنع أكواب ورقية بدون سجل صناعى، حيث تم التحفظ على عدد 20 كرتونة أكواب ورقية، بإجمالي 20000 كوب، ومصنع منظفات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على كمية 1620 لتر مواد خام، و1000 لتر صابون سائل منتج نهائي، كما تم ضبط كميات من السجاير مستوردة مجهول المصدر، وكمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية.

إزالة حالات تعد على الأراضى

كما شهدت المحافظة اليوم، حملات إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والمحمودية وبدر، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 461 م2، عبارة عن إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 325 مترا، بنطاق قرية عزب حوش عيسى، كما تم إزالة شدة خشبية لتعد على الأرض الزراعية بمساحة 120 م بقرية كفر الرحمانية التابعة لقرية فيشا بالمحمودية، وإزالة حجرة في المهد بمساحة 16م2، مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية خارج الزمام بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

إحالة 35 عاملا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وأسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات، اليوم، لمتابعة الانضباط الإداري، عن إحالة 28 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 7 من العاملين بالمصالح الحكومية والصحية بنطاق قرى الربدان ولقانة ومحلة فرنوي وبشر بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

التوسعة في بناء معهد أزهري

كما شهدت المحافظة اليوم، موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توسعة معهد ديني أزهرى على مساحة 3 قراريط لتصبح إجمالي المساحة الكلية 10 قراريط، والواقعة بحوض السندونية رقم 3، قسم أول خیری زمام جمعية نديبة التابعة لمركز دمنهور، بعد أن تبرع بها أحد المواطنين.

قوافل سكانية

وفي السياق ذاته، نظمت الوحدات المحلية لمركزى شبراخيت وأبو المطامير، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلتين سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت شعار «الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية».