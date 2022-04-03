10 سيارات متنقلة لبيع المواد الغذائية بقري البحيرة ضمن مبادرة «أهلا رمضان»

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد قوافل السيارات المتنقله للمواد الغذائية والرمضانية واللحوم وعددها 10 سيارات، وذلك لتجوب القرى الأكثر احتياجا والأماكن النائية بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك لضمان وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 20لـ 30 ٪

يذكر أنه تم توفير 10 سيارات أخرى للمواد الغذائية وبذلك بكون إجمالى عدد سيارات المواد الغذائية المتنقله 20 سيارة حتى الان، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومجموعة السلسة جروب.

افتتاح 9 معارض «أهلا رمضان» بمراكز البحيرة

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال الشهر الماضى افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بنطاق مراكز "دمنهور، كفر الدوار، إيتاى البارود، أبو حمص، حوش عيسى، كوم حمادة ، ابو المطامير، شبراخيت، الرحمانية".

ويأتي ذلك ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية ومنع غلاء الأسعار والتوسع فى فتح المنافذ بشتي نطاق المراكز والمدن

خطة للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية

وأشار آمنه أن لديهم خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى 3207 منفذ بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتابع المحافظ أنه تم التنسيق مع كافة الجهات، إضافة لمعارض «أهلا رمضان» والجاري افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن البحراوية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ الثابته والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات، كما تسعى المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة ضمن مبادرة «أهلا رمضان» للتخفيف.