18 مصابا في 3 حوادث سير متفرقة بالسويس.. منها انقلاب سيارة ملاكي

شهدت محافظة السويس، اليوم الأحد، وقوع 3 حوادث، الأول بطريق «السويس – الإسماعيلية»، والثانى بطريق العين السخنة، أما الحادث الثالث فوقع بطريق جنيفة الجديد «السويس – القاهرة»، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق جنيفة

وتلقت غرفة عمليات إدارة الإسعاف بمحافظة السويس عدة بلاغات من قائدي السيارات على طريق جنيفة بالسويس، تفيد بانقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع 3 مصابين بكدمات وسحاجات، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بسرعة نقلهم بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

8 مصابين فى تصادم سيارتي نقل وميكروباص

كما تلقت غرفة عمليات إدارة الإسعاف بالسويس بلاغا من قائدي السيارات بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق «السويس - الإسماعيلية»، ما أسفر عن إصابة 8، وتم الدفع بـ8 سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام العلاج.

7 إصابات في تصادم ميكروباص وأتوبيس

وشهد طريق «السويس – العين السخنة» وقوع حادث تصادم أتوبيس بميكروباص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام عن طريق 7 سيارات إسعاف.

استقبال الحالات الطارئة

وقال مصدر طبي، إن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس تابع حالات المصابين، وتفقد مختلف الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرا إلى تسكين كل الحالات بالتخصصات المختلفة، ووضعها تحت الملاحظة بعد إجراء الأشعات والفحوصات لحين تماثلهم للشفاء.