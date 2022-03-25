بسبب الأمطار.. إسعاف ومرور كفر الشيخ يوجهان رسالة تحذير للسائقين

ناشد مرفق إسعاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، السائقين على الطرق الدولية ورافد الطريق الدولي والطرق الداخلية، بتوخي الحذر وتقليل السرعات لتفادي وقوع حوادث على الطرق وسرعة الإبلاغ حال وقوع أي حادث لضمان سرعة التحرك، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

غرفة عمليات تستقبل البلاغات 24 ساعة

قال مصدر في مرفق الإسعاف، في تصريح لـ «الوطن»، إنه تم زيادة عدد التمركزات على الطرق المختلفة الرئيسية، ضمانا لسرعة الوصول حال وقوع حوادث، كما تنتشر سيارات الإسعاف على الطرق لتأمينها، مضيفا أن غرفة عمليات المرفق تستقبل بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، سواء لطلب المساعدة حال وقوع حوادث أو نقل المصابين من منازلهم للمستشفيات المختلفة.

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المرور تطالب السائقين باتباع الإرشادات المرورية

ناشدت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين بتوخي الحذر في أثناء القيادة حفاظا على أرواحهم ومن معهم، عقب هطول أمطار وهبوب رياح شديدة على أنحاء المحافظة، مطالبة بضرورة تخفيض السرعات وتشغيل المسّاحات الخاصة بسياراتهم، فضلا عن ترك مسافة آمنة بين كل سيارة تفاديا لوقوع حوادث ولأخطاء الغير.

وذكر مصدر بإدارة المرور، في تصريح لـ «الوطن»، أنه تم التنبيه على السائقين من خلال الضباط والأفراد المتواجدين على مواقف السيارات بضرورة اتباع الإرشادات المرورية، حفاظا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الميكروباص، كما حذرت من زيادة السرعة في أوقات هطول الأمطار لتجنب تعرض السيارات للانزلاق، خاصة على الطريق الدولي الساحلي ورافده اللذان يشهدان وقوع حوادث بسبب السرعات الزائدة من قبل السائقين.