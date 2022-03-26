استقرار الحالة الصحية لـ10 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، ونُقل المصابون للمستشفى التخصصي.

5 مصابين يتلقون العلاج بالمستشفى

وكلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام، للمحافظة بمتابعة الحالة الصحية لمصابى، حيث أن 5 مصابين مازالوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى وحالتهم مستقرة.

وتابع «السعيد» الحالة الصحية للمصابين بمستشفى ملوي التخصصي، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، بحضور هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوي، والدكتور محمد عبد الحكيم مدير المستشفى.

ونقل السكرتير العام، دعوات محافظ المنيا للمصابين بالشفاء العاجل حيث اطمئن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

توفير الخدمات الطبية والرعاية للمصابين

وكلف السكرتير العام، مدير مستشفى ملوي بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بطريق قرية تونا الجبل المتفرع من الصحراوي الغربي والمؤدي إلي مركز ومدينة ملوي، وانتقلت سيارات الإسعارف ورجال الشرطة حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة كانوا يستقلونها.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن يكون سبب وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، والتي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.