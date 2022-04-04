7 إجراءات لتطوير قرية الفواخير وإحياء صناعة الفخار.. حصر ومعاينة

اتخذت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة عدة إجراءات لمواصلة أعمال تطوير قرية الفواخير بالفسطاط بمنطقة مصر القديمة، إذ تعد مركز صناعة جواهرجية الطين، وحظيت باهتمام كبير بعد زيارة القيادة السياسية للموقع ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، وجار العمل على وضع اللمسات لإضافة قرية الفواخير إلى خريطة المزارات السياحية، لتشجيع منتجات القرية وإحياء صناعة الفواخير وحمايتها من الإهمال والاندثار.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها المنطقة الجنوبية، بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ مع المختصين بهذا الملف، الآتي:

مقترحات التطوير

- جمع كل خطط ومقترحات التطوير، وإجراء متابعة لموقف التسكين بكل وحدة فواخير.

- حصر بيانات المنتفع الفعلي وبيان صفته، وفقا للتعاقد المبرم ومدى التزام المنتفعين.

- حصر كافة المخالفات والتعديات التي تخص الوحدات سواء بناء أو تعديل وغيرها داخل القرية.

موقف التعديات

- دراسة موقف التعديات داخل القرية من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم على أساس وجود منتفعين متعاقدين، وآخرين جاري التعاقد معهم.

- استيفاء كافة المستندات المطلوبة ومراجعة التقييمات المالية التي سيجرى التعامل بها مع الحالات المستحقة لإعداد العقود التي سيجرى إبرامها نظير حق الاستغلال بالفواخير، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق رغبات صناع الفواخير.

الفواخير غير المستغلة

- التمهيد لطرح الفواخير غير المستغلة للانتفاع من خلال المزايدة العلنية ودراسة القيمة التقديرية للوحدات، وفقا للسعر السوقي بالتنسيق مع الخدمات الحكومية، وفي ضوء الخدمات والأنشطة المقدمة.

- العمل على تقديم تقارير الإنجاز الخاص باللجنة وفقا للجدول الزمني المعد.

نبذة عن قرية الفواخير

وتضم قرية الفواخيرتضم 152 فاخورة وأتيليه على مساحة 13 فدانا، إذ أنشئت عام 2005 من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار، وتعثر المشروع لمدة تزيد عن 15 عاما حتى تدخلت الدولة المصرية في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل، والعمل على توصيل جميع المرافق ورفع كفاءة المباني.