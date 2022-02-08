التطوير يجد طريقه إلى قرية الفواخير بالفسطاط.. صيانة الأفران وتجهيز مدرسة فنية

وجد التطور طريقه إلى قرية الفواخير بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في منتصف ديسمبر الماضي، والتقى الصناع والحرفيين وأصحاب الفواخير للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم.

ووجَّه الرئيس خلال الزيارة، بحل المشكلات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بقرية الفواخير، فالمصريون من أوائل الشعوب التي اهتمت بصناعة الفخار منذ عصور ما قبل التاريخ، وتقع قرية الفواخير بالفسطاط بمنطقة مصر القديمة خلف مجمع الأديان وبجوار متحف الحضارات ومنطقة حديقة تلال الفسطاط، وبدأت محافظة القاهرة في إقامة منطقة لصناعة الخزف والفخار فى عام 2005 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه وظل المشروع متعثر لمدة 15 عاما، وبتوجيهات القيادة السياسية تدخلت الدولة ووفرت الدعم اللازم لاستكمال المشروع ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل، وتضم القرية 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا.

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها على وجود عدة إجراءات تمت بشأن قرية الفواخير ومنها..

إجراءات تطوير الفواخير

- بدء العمل على تجهيز المدرسة الفنية لتعليم صناعة الفخار خلال العام المقبل بما يضمن استمرار المهنة وخلق جيل جديد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

-تشكيل لجنة لفحص الحالة الفنية للأفران وعمل الصيانة اللازمة لها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

خريطة المزارات السياحية

- تسعى محافظة القاهرة إلى إدراج قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية.

-تنشيط بيع منتجات الفخار على المستويين المحلي والعالمي لما لها من دور فعال في تنشيط السياحة.

- التركيز على إقامة المعارض وكان أولها في شهر نوفمبر الماضي في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

- وضع ضوابط وآليات تسويق فعالة تساعد على فتح أسواق ترويجية لكل معروضات جواهرجية الطين مع العمل على فتح معرض دائم للمنتجات وورش عمل لخدمة زوار القرية.

مناطق خدمات وبازارات

-العمل على توفير مناطق للخدمات والمطاعم والبازارات السياحية وأماكن انتظار السيارات يتماشى مع طبيعة المكان لتكون موقعا سياحيا من الطراز الأول.

-تضافر الجهود لتحقيق التطوير المستمر وتعظيم الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع عدة جهات.

- أعمال التطوير تشمل توصيل جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف صحي.

- العمل على تركيب أفران صديقة للبيئة وهي بديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية.

-أعمال الترميم تشمل رفع كفاءة المباني وطلاء الواجهات، ما يعكس المظهر الحضاري للقرية.