المخرج أحمد خالد أمين يجري عملية بسبب انفجار في المعدة: الصحة كنز لا يفنى

حرص المخرج أحمد خالد أمين على طمأنة الجمهور عليه بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب أحمد خالد أمين: «الحمد لله والشكر لله ربنا كبير أوي علشان أبقى بكتب دلوقتي بإيدي وفايق كده ده بفضل ربنا وتسخير عباده الصالحين أنا عملت عملية كبيرة بس الحمد لله عدت على خير وهخرج من المستشفى خلال أيام».

تفاصيل العملية

وأضاف خالد أمين :«عملت عملية ثقب في الاثنى عشر بسبب انفجار قرحة في المعدة، العادات السيئة يا جماعة بطلوها أرجوكم افطروا واشربوا مايه، الصحة كنز لا يفنى وعاوز أشكر كل اللي لحقوني وكانوا جانبي أستاذ جورج رمسيس المنتج الفني كنت أكتر من أب وجورج الصغير الراجل اللي مفيش منه راجل من ظهر راجل وشيرين أكمل الست الجدعة الأصيلة وإيهاب فهيم بجد مش عارف ألاقي كلام يعبر عن اللي عملتوه وخواتي وأصحابي اللي طلعت بيهم محمد وجيه ومحمد السعدني».

المخرج أحمد خالد أمين يوجه الشكر لزوجته وأصحابه

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من وقف معه خلال مرضه قائلا: «اللي عنده أصحاب زيكم الدنيا بخير وعيلتي كلها وعيلة دينا زوجتي كلهم وأخيرا وليس آخرا أم عيالي اللي مفيش منها اللي قاعده جانبي 4 أيام أنا بنام وهي صاحية ربنا يخليكي ليا ولولادنا إن شاء الله أيام وأكون في البيت في وسط لمة البيت والحمد لله أولا وأخيرا دعواتكم».