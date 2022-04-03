وفد أفريقى يبحث استضافة القاهرة مقر «وكالة الدواء»

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، مع لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، سبل إنشاء مقر للوكالة الأفريقية للدواء (AMA) فى مصر.

وقال الوزير إن مصر حريصة على تشجيع حكومات الدول الأفريقية على زيادة الاستثمار فى مجال صناعة الدواء، مؤكداً أن انضمام مصر للوكالة، فى شهر يوليو 2021، كان له دور كبير فى توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن تخصيص مقر للوكالة فى مصر، يدعم التعاون المشترك ويزيد من فاعلية الدور المحورى لمصر بالقارة، خاصة فى مجال صناعة الأدوية.

وأكد الوزير تشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية لاختيار مقرٍ بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن مصر تسعى من خلال التعاون مع الـ«AMA»، لخدمة جميع الشعوب الأفريقية، وإمدادهم بالأدوية والأمصال واللقاحات، التى يتم إنتاجها فى مصر.

وقال حسام عبدالغفار، متحدث «الصحة»، إن الوزير لفت إلى أن مصر وقَّعت للانضمام إلى اتفاقية الدواء الأفريقية، ضمن 9 دول من القارة، وهو ما سينعكس على توطين صناعة الدواء وتبادل البحوث الدوائية، بما يعود بالنفع على جميع دول القارة، وأشار إلى أن الوزير دعا وفد الوكالة الدواء الأفريقية لزيارة وتفقُّد المقر المؤقت الذى تم اختياره ليكون مقراً للوكالة بمصر، كما دعا الوفد لزيارة مستشفى الشيخ زايد التخصصى، للتعرف على آلية العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة، والوقوف على مدى التطور الذى حققته مصر فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.