محافظ أسيوط ونائب وزير «الصحة» يستعرضان دور لجان حماية الطفولة

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لأسيوط للوقوف على أنشطة اللجنة العامة لحماية الطفولة واللجان الفرعية ودورهم الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردا مؤثرا في المجتمع فضلا عن تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة ..

خط نجدة الطفل

جاء ذلك بحضور صبري عثمان مسئول خط نجدة الطفل 16000 ومحمد أبوشادى نائب مدير خط نجدة الطفل وعلي عبدالعال منسق بالمجلس.

اجتماع موسع لحماية الطفولة

كما تم عقد اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة واللجان الفرعية لمتابعة أعمال اللجان وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وحسني رجب الطويل رئيس فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسوط والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها والدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة ومنار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والنقيب نورهان رمضان رئيس قسم التواصل المجتمعي بإدارة حقوق الإنسان بمديرية الأمن وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مدير المجلس القومي للسكان ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لحماية الطفل ومديري العموم المعنين.

دور لجان حماية الطفولة بأسيوط

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم استعراض دور لجان حماية الطفولة بأسيوط حيث تعد المحافظة من أولى المحافظات التي شكلت لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وعرضت منار كامل مدير الوحدة العامة للطفل بالمحافظة الرؤية المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الطفل والأمهات وضمان دعم وحماية المجتمع لهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم فضلا عن كيفية عمل منظومة الحماية ومسارات الإحالة للبلاغات الوادرة والرصد وبلاغات خط نجدة الطفل 16000 وإنجازات اللجنة العامة في مساندة الاطفال في حالة الاستغلال والايذاء والعنف والقضاء على جريمة ختان الاناث وزوراج الأطفال ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتسرب من التعليم ومكافحة التسول والقضاء على عمالة الأطفال وأعطت نماذج لعدد من الحالات الناجحة التي تعاملت معها الوحدة العامة للطفل واللجان الفرعية على مستوى المحافظة.

تفعيل لجان حماية الطفل

وخلال الاجتماع رحب محافظ أسيوط بضيوف المحافظة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة مؤكداً أن المحاور التنموية بالمحافظة لا يمكن تنفيذها دون تفعيل لجان حماية الطفل والسيطرة على القضية السكانية موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية، مثل التسرب من التعليم والزواج المبكر وصحة الأم والطفل والمؤشرات السكانية مؤكداً أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات للحد من المشكلات التي يعاني منها الأطفال ومحاولة خلق بيئة سليمة لنمو أطفالنا صحيًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا لأن هؤلاء الأطفال هم المستقبل والشباب الذى يحمل راية النهوض بالوطن. وأكد المحافظ أهمية توفير مناخ آمن للطفل لتنشئة صحية سليمة وتقديم الدعم الطبي والنفسي له وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم له لتنفيذ جميع الخطط بصورة متكاملة.

نائب وزير الصحة لشئون السكان

من جانبه، شكر الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة محافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال ودعمه للجان الحماية والتفاعل المثمر فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل على أرض المحافظة، موضحًا أن المرجعية الاستراتيجية هي تحقيق منظور حقوقي تنموى للأمهات والأطفال المهمشين ومواجهة التحديات المتعلقة بالخصائص السكانية لافتًا إلى أن المجلس له دور مهم وحيوى على مستوى مصر مؤكدًا أهمية وضع خريطة للخدمات المتكاملة لحماية الطفل وميكنة عمل خدمات حماية الطفولة مقدمًا الشكر لجميع الجهات الشريكة في مجال السكان والطفولة والأمومة ومجالات التنمية.

تعديلات قانون الطفل

فيما أشار صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للأمومة والطفولة إلى إنه تم إنشاء الخط في عام 2005 وأخذ الوضعية القانونية بتعديلات في قانون الطفل لعام 2008 وهو معني بتلقي البلاغات فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأي خطر أو عنف أو إهمال لافتًا إلى إنه في 2021 تلقي خطة النجدة 14 ألفا و536 بلاغا على مستوى الجمهورية و709 بلاغات على مستوى محافظة أسيوط، لافتا إلى المحافظة ترتيبها السابع في استقبال البلاغات بنسبة انجاز 100% في التعامل مع البلاغات. كان نائب وزير الصحة لشئون السكان قد افتتح خلال زيارته أسيوط الغرفة الصديقة للطفل بمجمع المصالح بالوحدة المحلية لحي شرق ضمن 9 وحدات على مستوى مراكز المحافظة التي نفذتها جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر على مستوى المحافظة.