النيابة العامة تأمر بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لقتلهم مصطفى سراج بدمياط

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين - بالغ وطفليْن- إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم في اتهامهم بقتل المجني عليه مصطفى سراج عمدًا مع سبق الإصرار؛ إذ عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة «الجازولين» وما إن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ويشدان من أزره، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض المجني عليه وآخر كان في صحبته وحاولا ضبطه فسكب المتهم على المجني عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجنايتيْن أخريين، هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل صاحب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران، فضلًا عن وضعهم النار عمدا في المسكن، وارتكابهم جرائم أخرى.

شهادة خمسة شهود

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة خمسة شهود من بينهم المجني عليهما، وما أقر به أحد المتهميْن بالتحقيقات، وما ثبت من معاينة النيابة العامة مسرح الجريمة وما تبين من مشاهدتها آلات المراقبة بمحيطه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة بشأن فحص المسكن محل الجريمة.